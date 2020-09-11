Минздраву Грузии поручено срочно мобилизовать три тысячи коек

Минздраву Грузии дано указание срочно мобилизовать в ближайшие дни три тысячи коек, чтобы в случае роста количества инфицированных коронавирусом эффективно и быстро лечить пациентов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на брифинге премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, на сегодняшний день в Грузии делают более восьми тысяч ПЦР-тестов в день и эта цифра в ближайшее время поднимется до десяти тысяч.

"Механизмы всех превентивных мер в госпитальной системе: служба 112, звено первичного здравоохранения, затем карантин, выявление, госпиталь - эта система уже работает как часы, и здесь уже не должно быть никаких сбоев. Минздраву поручено в ближайшие дни привести в готовность три тысячи коек, чтобы в случае увеличения случаев они могли быстро и эффективно лечить", - заявил Гахария.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87. Это самый высокий суточный показатель в Грузии с начала пандемии.

По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии, общее количество зараженных в стране оставляет 1 917 и приближается к двум тысячам.

Вместе с тем, общее число излечившихся составляет 1 354 человека. Скончались за время пандемии 19.