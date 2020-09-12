Один из садов Тбилиси планируют назвать именем композитора Гии Канчели

В тбилисском Сакребуло [горсовет] обсудили инициативу назвать один из географических объектов в Тбилиси именем выдающегося грузинского композитора Гии Канчели, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По словам председателя Комиссия по наименованиям и символике Сакребуло Тинатин Ниблошвили, эта инициатива была выдвинута около года и получила беспрецедентную поддержку населения, в том числе и в социальных сетях. Широкой публике композитор был известен благодаря музыке написанной к фильму "Мимино".

Комиссия предложила общественности идею назвать его именем «Cад Арто» [Arto Garden] на проспекте Агмашенебели в районе Чугурети:

«Комиссия не будет рассматривать ни один вопрос без участия населения. Я верю, что объект названный в честь Гии Канчели скоро появится в Тбилиси и станет пямятным местом как для тбилисцев, так и для гостей столицы. Вопрос выбора объекта должен рассматриваться открыто и с максимальным участием наших сограждан», — сказала Ниблошвили.

В комиссии предлагают переименовать сад под названием «Arto Garden», расположенный на проспекте Агмашенебели в районе Чугурети, в сад «Giya Kancheli Arto Garden».

«Это сад и район, где родился и вырос Гия Канчели, вокруг него много улиц, о которых он много рассказывал», — добавила Ниблошвили.

По словам председателя комиссии, в течение 20 дней, материалы по данному вопросу будут опубликованы на сайте Сакребуло для публичного обсуждения. Также будут проведены общественные слушания.