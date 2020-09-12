В Грузии у трех участников конкурса окружных избирательных комиссий подтвержден Covid-19

Сразу у трех человек, участвовавших в конкурсе окружных избирательных комиссий, подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Регистрация кандидатов в члены районных избирательных комиссий проходила в Грузии 5-9 сентября. Конкурс был объявлен на 21 942 вакантных места. Заявки подали более 25 тысяч человек. Свои документы кандидаты подавали как на местах – во всех 73 окружных избирательных комиссиях, так и в электронном виде.

В ЦИК заявляют, что во время конкурса были усилены гигиенические нормы и меры безопасности. Исходя из этого, избирательная администрация считает, что рисков распространения заболевания среди участников конкурса не существует.

«На данном этапе у представителей окружных избирательных комиссий нет каких-либо симптомов, и они продолжают работу в обычном режиме. Если у кого-либо из них появятся симптомы, избирательная администрация примет соответствующие меры», — говорится в заявлении ЦИК Грузии.

За последние сутки в Грузии было выявлено 158 случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 с начала эпидемии в стране.

Первый зараженный коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля. С того времени в Грузии зафиксировано 2 075 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 19 человек с COVID-19 скончались. Общее число выздоровевших составляет 1 363.