У сотрудника аппарата правительства Аджарии подтвержден коронавирус

У сотрудника аппарата правительства АР Аджария подтвердился коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба аджарского правительства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Не известно, какую должность занимает заболевший. В администрации заявляют, что он не контактировал с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в течение последних 10 дней.

«Тем не менее, согласно протоколу безопасности, председатель правительства и сотрудники правительственного аппарата прошли ПЦР-тестирование. Коронавирус у них не подтвердился», — сказано в заявлении.

Как отмечается, все лица, контактировавшие с заболевшим, остаются в режиме самоизоляции.

В ближайшее время в здании правительства Аджарии будет проведена дезинфекция. Одновременно обязательным для всех сотрудников аппарата и посетителей стало ношение масок и термоскрининг на входе.

Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в Аджарии неизменно растет с 1 сентября. Главным очагом эпидемии в стране продолжает оставаться Батуми.

Специалисты объясняют это активизацией внутреннего туризма. В условиях закрытых границ большинство граждан Грузии провели отпуск на черноморском побережье, в Аджарии.