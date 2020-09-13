90 из 152 новых случаев коронавируса в Грузии связаны с Аджарией

По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в связи с 11-тью из 152 новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии ведется эпидисследование с целью установления источника заражения, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как сообщила Эзугбая журналистам, 90 из 152 новых случаев коронавируса связаны с Аджарией, 15 – с кутаисской школой, 15 – с ИнгурГЭС, 17– контакты с заболевшим, а 4 – ввозные случаи.

«Сегодня добавилось 152 подтвержденных случая, и по сегодняшним данным у нас всего 2227 подтвержденных случаев. Эти случаи распределяются следующим образом: 90 – Аджария, 15 – случаи кутаисской школы, 15 – ИнгурГЭС, 17 – контакты с заболевшим, 4 – ввозных случая, и в связи с еще 11-тью случаями ведется эпидемиологическое исследование с целью установления источника заражения. Выздоровели лишь 6 человек», - заявила Эзугбая.

Для справки, сегодня в Грузии число случаев заражения коронавирусом выросло на 152 и в обще сложности достигло 2227