В Гурии коронавирус подтвердился у 4 педагогов, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Из новых случаев два связаны с Чохатаури, и еще два – с Озургети.

В Озургетском муниципалитете вирус подтвердился у двух педагогов публичной школы села Кведа Бахви.

По информации главы Гурийского отделения Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Арчила Мжавия, инфицированные относятся к т.н. кластеру свадьбы.

«К сожалению, в селе Кведа Бахви выявлено еще два случая. Инфицированные относятся к тому кластеру свадьбы, которая состоялась несколько дней назад в Батуми. Сейчас мы начинаем поиски контактов. Всем они пройдут PSR-тестирование», - заявил Арчил Мжавия.

Два случая коронавируса выявлены и в Чохараури. И там инфицированы педагоги.

«Эпидемиологи начинают установление контактов. Всем будет проведено PSR-исследование. Сейчас пациентов переводят в клиники соответствующего профиля», - заявил Мжавия.