Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 165
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 165, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 2 392.
О количестве вылеченных за прошедшие сутки пока не сообщается. С начала пандемии же в стране вылечились 1 369 человек. Скончались 19.
В карантине в настоящее время находятся 5 882 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 390.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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