В Грузии начали дезинфицировать скверы, улицы и банкоматы

Для снижения рисков распространения коронавируса в Кутаиси (регион Имерети) начали дезинфицировать автобусные остановки, скверы и банкоматы, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Также дезинфицируют аттракционы в парках и садах города.

"В Кутаиси у нас уже есть десятки случаев инфицирования, поэтому мы ужесточаем меры безопасности и стараемся максимально остановить распространение вируса. Идут дезинфекционные работы по разным направлениям и локациям. Наши службы ведут постоянный мониторинг этих процессов", - заявил исполняющий обязанностей мэра Кутаиси Давид Эремеишвили.

Дезинфекционные работы активно идут и в Гори (регион Шида Картли). Специальными растворами обрабатывают места скопления людей, аттракционы, тренажеры, скамьи, территории, прилегающие к торговым объектам, подземки, остановки.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 170.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 2 562.

Общее количество вылечившихся составляет 1 381. За сутки вылечились 12 человек. Всего от коронавируса в Грузии скончались 19 человек.