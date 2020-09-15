Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 170

Очередной всплеск коронавируса в Грузии - число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 170, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 2 562.

Остальные данные на сайте не обновлялись: общее количество вылечившихся составляет 1 369. Скончались с начала пандемии 19 человек.

В карантине в данное время находятся 6 633 человека, в стационарах под наблюдением врачей- 836.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.