АБР прогнозирует 5%-ный спад экономики Грузии в этом году и 4,5%-ный - в следующем

Азиатский банк развития обновил прогноз экономического роста Грузии. Банк прогнозирует 4,5-процентный экономический рост Грузии в 2021 году. В то же время, по оценке организации, рост туризма, экспорта и местного потребления в следующем году окажет положительное влияние на экономический рост, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Кроме того, согласно обновленному прогнозу, Азиатский банк развития прогнозирует 5-процентный спад экономики в этом году, что является результатом негативного воздействия COVID-19 на экономику и инвестиционный климат, однако, по оценке организации, тенденция изменится к лучшему в 2021 году.



Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) снизился примерно на 5,8 процента в начале этого года по сравнению с ростом на 4,8 процента за тот же период 2019 года.



«Грузия предприняла ряд шагов для смягчения экономических последствий COVID-19, в том числе смягчение банковских регуляций и сбора налогов, расширение социальных пакетов, осторожное открытие предприятий, остановленных из-за карантина, и поощрение внутреннего туризма.



Поддержание оздоровления возможно за счет увеличения сроков облегчения налогов и долгового бремени, содействия развитию частного сектора и укрепления институтов здравоохранения, чтобы противостоять возможной второй волне. Азиатский банк развития вновь выражает полную поддержку Грузии в борьбе с пандемией и будет рядом с ней на пути диверсифицированного и инклюзивного развития », — заявил постоянный представитель АБР в Грузии Шейн Розенталь.