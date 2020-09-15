Среднемесячная заработная плата в Грузии снизилась на 2,5 процента

Грузия 15 сентября 2020 17:34 (UTC+04:00)
Среднемесячная заработная плата в Грузии снизилась на 2,5 процента

По данным Национальной службы статистики, во втором квартале 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии снизилась на 2,5 процента (29,6 лари) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1150,1 лари, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.

По данным Национальной службы статистики, во втором квартале этого года в большинстве отраслей наблюдалось снижение заработной платы по сравнению с тем же периодом прошлого года. Относительно высокие заработные платы наблюдались в следующих сферах по видам деятельности:

Финансовая и страховая деятельность — 2 040,9 лари (снижение на 14,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

Информация и коммуникации — 1 932,8 лари (рост на 7,0 процента);

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 1 786,9 лари (снижение на 6,0 процента);

Строительство — 1 621,4 лари (снижение на 8,5 процента);

При этом, по информации ведомства, во втором квартале 2020 года средняя заработная плата женщин была установлена на уровне 924,2 лари, а мужчин — 1352,4 лари. Ежегодное увеличение заработной платы среди женщин составило 10,7 лари, среди мужчин — 67,4 лари. Что касается по виду деятельности, заработная плата мужчин почти во всех отраслях превышала заработную плату женщин.

Во втором квартале 2020 года средняя заработная плата работников в сфере бизнеса снизилась на 65,5 лари и составила 1175,6 лари. Самая высокая заработная плата по видам деятельности — 2 044,3 лари зафиксирована в сфере профессиональной, научно-технической деятельности, а также информации и коммуникациях (1 972,6 лари).

По данным Национальной службы статистики, среднемесячная заработная плата в некоммерческом и финансовом секторах во втором квартале этого года увеличилась на 34,9 лари и составила 1 108,8 лари по сравнению с тем же периодом прошлого года. У сотрудников финансовой и страховой деятельности относительно высокая средняя заработная плата по видам деятельности.

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