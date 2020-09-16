Суды в Грузии продолжат работу в дистанционном режиме

Высший совет юстиции Грузии рекомендует проводить судебные заседания в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил секретарь совета Георгий Микаутадзе.

На заседании совета во вторник были рассмотрены проблемы, выявленные во время перехода на удаленный режим работы, и было отмечено, что специалисты продолжают работать над исправлением технических погрешностей, таких как качество интернета и программирование.

"Поскольку все мы видим, что количество инфицированных растет, мы приняли рекомендации вновь проводить процессы дистанционно. Также официальные лица, исходя из собственной же безопасности, должны максимально воздержатся от появления в зданиях суда, если нет такой необходимости. У нас есть сайт, который обслуживает граждан, и они могут получить услуги, которые им нужны", - отметил Микаутадзе по итогам заседания Высшего совета юстиции.

В Грузии за последние сутки выявили рекордно большое количество новых случаев коронавирусной инфекции - 170. На данный момент в COVID-центрах остаются 1154 инфицированных пациента. Из них состояние пяти критическое, 35 - тяжелое.