Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 196
Антирекорды продолжаются - число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 196, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 2 758.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 31 человек, с начала пандемии вылечились пациентов 1 412. Скончались 19.
В карантине в данное время находятся 6 633 человека.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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