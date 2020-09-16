Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 196

Антирекорды продолжаются - число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 196, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 2 758.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 31 человек, с начала пандемии вылечились пациентов 1 412. Скончались 19.

В карантине в данное время находятся 6 633 человека.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.