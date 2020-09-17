Прогноз МВФ: В 2021 году экономика Грузии вырастет на 5%

Международный валютный фонд согласился с прогнозом правительства Грузии и ухудшил показатели падения экономики в 2020 году с -4% до -5%, но дал позитивный прогноз на следующий год. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр финансов Иване Мачавариани.

Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении. Согласно официальному прогнозу Грузии, отраженному в государственном бюджете, экономический спад в 2020 году составит 5%.

"У нас была промежуточная встреча с миссией МВФ. Здесь главное отметить, что мы окончательно договорились о годовом показателе. Мы ожидаем, и МВФ согласен с нами, что в этом году экономика сократится на 5%, а в следующем - будет рост, также в 5%", - сказал Мачавариани.

По его словам, тенденции восстановления экономики видны во всех секторах, кроме туризма.

"Исходя из этого, считаем, что тот темп фискальной политики, который у нас сейчас, не должен быть снижен. Наоборот, к 2021 году фискальный стимул будет одним из важнейших факторов для еще большего ускорения процесса восстановления. Это подразумевает то, что следующие несколько лет мы еще будем жить в условиях высокого дефицита", - отметил Мачавариани.

Как отметил глава финансового ведомства, к 2023 году страна должна вернуться к старому показателю, который ниже 3%, что является самым безопасным показателем для грузинской экономики.

8-14 сентября миссия МВФ во главе с Мерседес Вера Мартин провела встречи в онлайн-формате. Цель - обзор состояния экономики и финансового сектора Грузии и оценка прогресса, достигнутого в проведении структурных реформ.