Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 179

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 179, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 2 937.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули десять человек, с начала пандемии вылечились 1 422 пациента. Скончались 19.

В карантине в настоящее время находятся 6 633 человека.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в стране зафиксирован 26 февраля.