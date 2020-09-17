США направят в Грузию добровольцев для наблюдения за парламентскими выборами

Госдепартамент США принял решение направить добровольцев в Грузию в составе миссии ОБСЕ, которая будет наблюдать за парламентскими выборами 31 октября. Об этом говорится в опубликованном в четверг письме госсекретаря США Майкла Помпео главе МИД Грузии Давиду Залкалиани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я благодарю вас за пригласительное письмо для наблюдения за парламентскими выборами 31 октября. <...> Мы осознаем вызовы, существующие с передвижением из-за нового коронавируса, что может осложнить формирование полномасштабной миссии. Департамент отберет добровольцев от Соединенных Штатов Америки, чтобы они примкнули к миссии БДИПЧ/ОБСЕ", - сказано в письме.

Помпео также отмечает, что ценит усилия Грузии, направленные на проведение выборов в прозрачной среде. "Конкурентная среда, точное проведение избирательных реформ, уважение фундаментальных прав и свобод человека, прав на собрания и объединения важны как в день выборов, так до и после выборов", - пишет госсекретарь США.

Помимо Госдепартамента за выборами в Грузии будут наблюдать посольство США в Тбилиси, Международный республиканский институт (IRI) и Международный национально-демократический институт (NDI).