Wizz Air может возобновить регулярные полеты в Грузию

Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air сможет возобновить регулярные полеты из Грузии – решение об этом будет принято в ближайшие дни, заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в четверг, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Ограничение на международное регулярное авиасообщение грузинские власти продлили до 31 октября этого года включительно.

Ограничение не распространяется на те прямые международные рейсы, которые осуществляются между международным аэропортом Тбилиси имени Шота Руставели и следующими аэропортами: Мюнхен (Германия), Париж (Франция) и Рига (Латвия).

"Мы объявили, что Грузия перешла в стадию адаптации. А это значит, что вместо запретов мы собираемся жить вместе с пандемией. Наша экономика будет работать, а это значит больше открытости границ", - сказала Турнава.

По ее словам, на сегодняшний день Грузия более активно использует PCR-тесты, чем во время карантина, что, с одной стороны, снижает риски ввозных случаев инфицирования, а с другой - дает возможность поэтапно возобновлять полеты.

"Например, в сентябре запланировано до 90 рейсов. В ближайшие дни мы примем решение о поэтапном возобновлении регулярных рейсов Wizz Air по безопасным направлениям", - сказала Турнава.

Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.

Глава Минэкономики Грузии также сообщила, что ведутся переговоры и с авиакомпанией Ryanair, которая возобновит полеты до конца года.