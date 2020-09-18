В Грузии увеличили объем микрогрантов для бизнеса

С 5 октября в Грузии начнется выдача увеличенного объема микрогрантов для бизнеса. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Микрогранты представители бизнеса могут получить в рамках программы "Производи в Грузию". Максимальный объем микрогранта составлял 20 тысяч лари.

"Мы увеличили бюджет программы до 40 миллионов лари, а также увеличили объем финансирования с 20 тысяч до 30 тысяч. Это будет помощью для наших граждан, чтобы они могли сделать первый шаг и начать свой бизнес", - сказал Гахария.

По его словам, на сегодняшний день программой микрогранта уже воспользовались девять тысяч человек.

"Производи в Грузии" - один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. В целях помощи предпринимателям в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса было принято решение расширить программу.

Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.