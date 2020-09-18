США планируют подписать с Грузией меморандум о безопасности создания сетей 5G

США планируют подписать с Грузией, Украиной и Сербией меморандум о безопасности создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



«Планируется подписать меморандум о взаимопонимании по 5G с Украиной, Грузией и Сербией, чтобы заручиться обязательствами этих стран-партнеров по неиспользованию запрещенных технологий», — говорит Рикер в письменном вступительном слове, подготовленном к слушаниям в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.



Он напомнил о Пражских положениях, согласованных представителями 32 стран в рамках международной конференции по вопросам безопасности сетей мобильной связи 5G в мае 2019 года.



«Более 30 стран внесли свой вклад в Пражские предложения по созданию безопасной сетевой инфраструктуры 5G, отказа от услуг поставщиков из авторитарных государств, таких как Коммунистическая партия Китая», — добавил Рикер.



Пражские предложения – рамочная программа кибербезопасности. Она представляет собой набор рекомендаций, которые следует учитывать странам при разработке, строительстве и управлении своей телекоммуникационной инфраструктурой 5G.