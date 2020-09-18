ВВП Грузии во втором квартале 2020 года снизился на 12,3%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 18 сентября, ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Во втором квартале 2020 года ВВП в текущих ценах составил 11 210 млн лари, а дефлятор увеличился на 6,3%.

По данным Службы статистики, снижение наблюдалось в следующих отраслях: ремонт автомобилей и мотоциклов - 13,2%; Строительство - 24,5%; Деятельность по размещению людей и доставка еды - 40%; Транспорт и складирование - 22,6%; Перерабатывающая промышленность - 12,1%; Профессиональная, научная и техническая деятельность - 28,8%; Финансовая и страховая деятельность - 15,5%; Административно-вспомогательная деятельность - 54,7%; Искусство, развлечение и досуг - 24,1%.

Рост наблюдался в следующих секторах: здравоохранение и социальные услуги - 14,3%; Образование - 11,7%; Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 4,7%; Горнодобывающая промышленность - 6,4%.

Обновленные данные за второй квартал 2020 года будут опубликованы 16 ноября 2020 года.