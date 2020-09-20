В Грузии выявлено 196 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 инфицированных
В Грузии выявлено 196 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 инфицированных. Соответствующая информация недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
С начала пандемии в стране подтверждено 3 502 случая коронавируса, из них выздоровели 1494 человека, скончались 19 инфицированных.
В режиме карантина находятся 5 014 граждан, в больницах под наблюдением медиков - 836 человек.
Вчера, 19 сентября, в Грузии было подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом.
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