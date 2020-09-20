Гахария: Никакой бизнес не будет иметь цены, если мы не будем соблюдать условия элементарной безопасности человека

Вызовов очень много, в том числе и в части шахтеров. Мы все очень хорошо понимаем, помимо того, что экономика и условия производства должны быть прибыльными, должны соблюдаться и элементарные условия безопасности труда, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в Ткибули в ходе представления кандидата в мажоритарные депутаты от Зестафони, Багдати, Тержолы и Ткибули Бежана Цакадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как отметил Гахария, правительство должно предпринять конкретные шаги для сохранения Ткибули как индустриального города.

«В Грузии немного городов, у которых есть потенциал для такого быстрого экономического развития. Однако вызовов очень много, в том числе в части шахтеров. Все мы прекрасно понимаем, помимо того, что экономика и условия производства должны быть прибыльными, должны соблюдаться и элементарные условия безопасности труда. Мы все вместе пережили здесь множество трагедий. Сегодня в парламенте Грузии во втором чтении обсуждается новый «Трудовой кодекс», который еще более обеспечит безопасность труда трудящихся, что критически важно. Об этом годы назад никто не помнил. Все мы должны хорошо понимать, что тот баланс, который мы обязательно должны поддерживать с точки зрения как экономического развития, так и соблюдения прав человека, будет достигать все более высокой степени. Мы хорошо понимаем, что никакой бизнес и доход не будут иметь цены, если мы не будем соблюдать условия элементарной безопасности человека. Это будет последовательный подход, кто бы ни был здесь, в Ткибули, кто бы ни работал, какая бы ни была компания. Это те минимальные условия, которые мы должны согласовать. Однако это не дает гарантий, что через минуту или день все исправится и будет на высшем европейском уровне. Если мы хотим сохранить Ткибули как промышленный город, должны сделать шаг в этом направлении», - сказал Гахария.