NDI начинает дистанционный долгосрочный международный мониторинг парламентских выборов в Грузии

«Национальный демократический институт» (NDI) начинает дистанционный долгосрочный международный мониторинг парламентских выборов, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации грузинского представительства NDI, программа будет основана на выводах и рекомендациях предвыборного отчета (Georgia Election Watch), опубликованного в августе, и, при необходимости, будет продолжена по второй тур включительно.

По их данным, в команду аналитиков NDI входят семь долгосрочных наблюдателей и директоров программ. Они будут изучать различные вопросы, связанные с выборами, в том числе: избирательную кампанию, избирательную администрацию, СМИ и информационное пространство, вопросы гендера и вовлечения, а также влияние коронавируса на выборы. Чтобы оценить прогресс и вызовы по каждому из этих вопросов, долгосрочные наблюдатели будут работать удаленно с помощниками и персоналом NDI в Тбилиси и будут использовать различные информационные и онлайн-платформы анализа. NDI будет использовать собранные данные промежуточных и поствыборных отчетах, чтобы способствовать укреплению избирательного процесса в Грузии.

По данным представительства NDI в Грузии, Международная дистанционная долгосрочная наблюдательская миссия NDI будет осуществлять свою деятельность беспристрастно и профессионально в соответствии с законодательством Грузии и Декларацией принципов международного наблюдения. Эта программа осуществляется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Национального фонда поддержки демократии (NED).