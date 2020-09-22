Президент Грузии приняла участие во встрече высокого уровня ООН

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с мировыми лидерами сегодня приняла участие во встрече высокого уровня, посвященной 75-летию основания Организации Объединенных Наций, которая прошла виртуально из-за пандемии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В видеообращении к лидерам государств-членов ООН и общественности президент Грузии рассказала о необходимости поиска новых форм разрешения конфликтов на фоне глобальных изменений, о важности здравоохранения, защите климата и инклюзивного сосуществования, а также роли образованных граждан в культурно развитом обществе.

«Празднуя свою 75-ю годовщину, ООН находится на распутье: глобальные угрозы - от терроризма до изменения климата, и теперь пандемия, требует большего единства и солидарности, поскольку эти угрозы усиливают напряженность и факторы разобщенности, даже мультилатерализм встает под вопрос.

Когда мир сталкивается с новыми и огромными вызовами, глобальные угрозы заставляют нас по-новому взглянуть на нашу жизнь, наше общество и системы управления.

«Будущее, которого мы хотим» основано на четырех принципах:

Первый - это мир.

Второй - жизнеспособная планета.

Третий - инклюзивное и здоровое общество.

Четвертый, хотя и не последний, образованные граждане в культурно развитом обществе.

Несмотря на угрозы информационной достоверности и безопасности, развитие интернета создало новые возможности для образования, культуры и творческого роста. Граждане, обладающие знаниями и навыками, являются единственным средством и основным ресурсом для будущего развития.

Толерантность, которую мы, грузины, считаем своим многовековым культурным наследием, наряду с интеллектом и моральной солидарностью - это ценности, которые должны проложить нам путь во времена неопределенности.

Чтобы сформировать такое будущее, мы должны уважать наши принципы и подходить к хартии и целям в области устойчивого развития не как к простым словам на бумаге, а как к конкретным целям, требующим политической воли и усилий.

«ООН, которая нам нужна» вдохновляет наших граждан, укрепляет доверие и эффективное руководство.

Наше будущее и будущее «нашей старой, но молодой» организации в наших руках», - заявила президент Грузии.