Экономика Грузии продолжает падать
Экономика Грузии, на фоне пандемии коронавируса, продолжает падать – ВВП во втором квартале 2020 года снизился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Рост ВВП Грузии в первом квартале 2020 года, когда еще не было коронавируса, составил 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
ВВП по текущим ценам за указанный период составил около 3,6 миллиарда долларов. Дефлятор во втором квартале 2020 года составил 6,3%.
Рост ВВП Грузии в 2019 года составил 5,1% по сравнению с 2018 годом.
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