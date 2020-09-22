Экономика Грузии продолжает падать

Экономика Грузии, на фоне пандемии коронавируса, продолжает падать – ВВП во втором квартале 2020 года снизился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

Рост ВВП Грузии в первом квартале 2020 года, когда еще не было коронавируса, составил 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

ВВП по текущим ценам за указанный период составил около 3,6 миллиарда долларов. Дефлятор во втором квартале 2020 года составил 6,3%.

Рост ВВП Грузии в 2019 года составил 5,1% по сравнению с 2018 годом.