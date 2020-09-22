Строительство перевала Рикоти в Грузии имеет критически важное значение

БАКУ/Trend/ - «Исторически для Харагаульского муниципалитета, для региона, дорога всегда имела очень большое значение и здесь проходили знаменитые караванные торговые пути. То, что здесь происходит сегодня, и то, что мы видим каждый день, когда переезжаем из Восточной Грузии в Западную, действительно впечатляет», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По его словам, строительство перевала Рикоти имеет критически важное значение для страны.



«Хочу подчеркнуть, что несмотря на экономический кризис, пандемию, строительные работы не прекращались ни на один день. Мы хотим подчеркнуть, что строительство перевала Рикоти имеет критические важное значение для страны. Мы все должны понимать, что мы получим качественно другую страну. Это будет высший уровень мобильности, который напрямую повлияет на быстрый экономический рост. Эта дорога чрезвычайно важна для Харагаули. Я хочу, чтобы вы знали, что мы сделаем все возможное для поддержки малого бизнеса. Когда эта дорога будет завершена, несмотря на то, что и сегодня многие местные жители здесь трудоустроены, она должна стать новым, наиболее важным компонентом стимулирования занятости в Харагаульском муниципалитете, и я уверен, что так и будет », — сказал Георгий Гахария.