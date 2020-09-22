В Грузии от коронавируса умер 23-й пациент
Число умерших от коронавируса в Грузии увеличилось до 23. Об этом заявил после заседания Координационного совета руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на 1TV.
«К сожалению, добавился скончавшийся. Я вам скажу, что был тяжелым больным с неподконтрольной территории и лежал в одной из больниц Тбилиси», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
Также сегодня стало известно, что два пациента умерли от коронавируса за последние сутки.
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