В Грузии от коронавируса умер 23-й пациент

Число умерших от коронавируса в Грузии увеличилось до 23. Об этом заявил после заседания Координационного совета руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на 1TV.

«К сожалению, добавился скончавшийся. Я вам скажу, что был тяжелым больным с неподконтрольной территории и лежал в одной из больниц Тбилиси», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

Также сегодня стало известно, что два пациента умерли от коронавируса за последние сутки.