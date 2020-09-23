Внешняя торговля Грузии продолжает снижаться

Торговля в Грузии на фоне пандемии продолжает падать - внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 16,7% по сравнению с январем-августом прошлого года и составил более семи миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национальной службы.

Импорт в январе-августе 2020 года составил около 5 миллиардов долларов, что на 17,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с января по июль составил около 2,9 миллиарда долларов, что представляет собой 41% от всего внешнеторгового оборота.

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Экспорт с начала 2020 года вырос только на медные руды и концентраты (7,5%), спиртные напитки (10,9%) и золото (30,7%).

В то же время, в январе-августе 2020 года экспорт легковых машин упал на 37,2%, ферросплавов – на 29,8%, натуральных виноградных вин – на 8,6%, лекарственных средств – на 53,3%, минеральных и пресных вод – на 21,1%, азотных удобрений – на 10,2% и так далее.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

С начала 2020 года вырос только импорт пшеницы на 13,5%, мяса и пищевых субпродуктов из домашней птицы – на 3,9%.

В то же время, импорт легковых автомобилей упал на 32,4%, медных руд и концентратов – на 16,9%, нефти и нефтепродуктов – на 31,4%, лекарственных средств - на 12,6%, нефтяных газов и газообразных углеводородов - на 11,5% и так далее.