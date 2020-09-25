В Грузии выписано 10 тысяч штрафов за несоблюдение ограничений

В Грузии за несоблюдение правил, в том числе за не ношение масок в закрытых помещениях, выписано порядка 10 тысяч штрафов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Из-за пандемии коронавируса в Грузии до сегодняшнего дня действует ряд ограничений, в том числе на запрет крупных ритуальных и социальных мероприятий, нахождение без масок в транспорте и закрытых пространствах, лимит людей при поездке на такси.

"На самом деле есть два типа людей. Часть людей проявляют гражданскую ответственность и рекомендаций правительства достаточно, чтобы они соблюдали правила. Вторая категория – не соблюдает правила и к ним мы применяем штрафы. К этому времени уже выписано от 9 до 10 тысяч штрафов. Отсюда часть уже выплатила свои штрафы", - сказала Мезвришвили в эфире Palitra TV.

При этом она отметила, что соблюдение рекомендаций и ограничений - лучший способ контроля числа инфицированных, отметив, что ресурс коек в Грузии не безграничный.

Особо глава администрации правительства подчеркнула, что последние массовые очаги инфицирования коронавирусом связаны со свадьбами, днями рождения и поминками.

"В последнее время у нас есть случаи штрафов связанных со свадьбами, днями рождения и поминками, а также других массовых мероприятий и инспекция труда активно работает в этом направлении", - сказала Мезвришвили.

При этом она отметила, что правительство готовит специальную помощь тем, кто проводит различные ритуалы и пострадали ограничений, но по законодательству до 31 октября выдавать и озвучивать ее не может, так как в предвыборный период это является подкупом населения.

Размер штрафа за нарушение норм безопасности составляет от 20 до 100 лари в зависимости от нарушения. Нарушение правил самоизоляции и карантина карается строже от 2 тысяч лари до 10 тысяч.