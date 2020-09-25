Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Грузии

Пациент с подтвержденным COVID-19 сбежал из Военного госпиталя Гори (регион Шида Картли), передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Случай произошел сегодня. Факт подтвердил и.о. губернатора Шида Картли Симон Гуледани.

Инфицированного разыскивали полицейские. Больного обнаружили в его же квартире в Гори, после пациента вернули в клинику.

Как отметил Гуледани, сейчас он продолжает лечение в обычных условиях.

По информации «Мтавари», после инцидента сотрудники МВД усилили патрулирование Военного госпиталя Гори. У больницы постоянно остаются экипажи патрульной полиции.

В целом в Грузии было зафиксировано 4 664 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Из них 1 759 человек выздоровели, 27 скончались. Согласно информации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, сейчас активными остаются 2 853 случая. Из них около 800 помещены в гостиничный карантин. Остальные проходят курс лечения в ковид-центрах.