Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Грузии

Грузия 25 сентября 2020 21:08 (UTC+04:00)
Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Грузии

Пациент с подтвержденным COVID-19 сбежал из Военного госпиталя Гори (регион Шида Картли), передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Случай произошел сегодня. Факт подтвердил и.о. губернатора Шида Картли Симон Гуледани.

Инфицированного разыскивали полицейские. Больного обнаружили в его же квартире в Гори, после пациента вернули в клинику.

Как отметил Гуледани, сейчас он продолжает лечение в обычных условиях.

По информации «Мтавари», после инцидента сотрудники МВД усилили патрулирование Военного госпиталя Гори. У больницы постоянно остаются экипажи патрульной полиции.

В целом в Грузии было зафиксировано 4 664 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Из них 1 759 человек выздоровели, 27 скончались. Согласно информации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, сейчас активными остаются 2 853 случая. Из них около 800 помещены в гостиничный карантин. Остальные проходят курс лечения в ковид-центрах.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Европейские авиавласти ожидают, что Boeing 737 возобновит полеты до конца года
Европейские авиавласти ожидают, что Boeing 737 возобновит полеты до конца года
МИД: Россия продолжает поддерживать контакты с США в Сирии
МИД: Россия продолжает поддерживать контакты с США в Сирии
Loading Bars
Лента новостей
Магеррам Алиев: "Существование Армении, как государства, также окажется под вопросом" (ИНТЕРВЬЮ) Политика 21:13
В ВОЗ не исключают, что число жертв коронавируса в мире может увеличиться до 2 млн человек В мире 21:11
Шавкат Мирзиёев совершил визит в Казахстан Узбекистан 21:10
Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Грузии Грузия 21:08
АПБ Азербайджана о возможных ограничениях в связи с работой заведений общепита Общество 20:55
В ближайшие дни в Азербайджане будет выплачена адресная соцпомощь за сентябрь Общество 20:48
Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана получила дополнительные полномочия Экономика 20:43
Состоялась видеоконференция с участием азербайджанцев Германии Политика 20:35
«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане Энергетика 20:25
В Азербайджане призывники были заранее проинформированы о местах несения службы Политика 20:10
SOCAR Turkey о процессе принятия решений по закупкам нефти для НПЗ STAR Энергетика 20:06
Пригородные поселки Баку, в которых наступает новая эпоха (ФОТО) Общество 20:05
В Азербайджане внесены изменения в правила перевода студентов в учебных заведениях Общество 20:02
Председатель ОАО "Азеркосмос" провел вебинар в рамках конкурса "Восхождение" Общество 19:35
В российском издании опубликован материал о выступлении Президента Азербайджана в ООН Политика 19:25
В Азербайджане 75% ядовитых выбросов в атмосферу приходится на долю автомобилей — специалист минэкологии Бизнес 19:18
"Шейх Санан" и "Прекрасная Фатма" открывают театральный сезон в Баку Культура 18:52
Министр экономики Азербайджана ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Гяндже (ФОТО) Экономика 18:36
Названы трудности археологических исследований древних городов Азербайджана Общество 18:30
Грузинский эксперт: Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту Нагорно-карабахский конфликт 18:14
Объем перевалки грузов из Португалии через порты Турции превысил 1 миллион тонн Турция 17:51
Lufthansa сократит около 1,1 тыс. пилотов Европа 17:49
Минобразования Азербайджана обратилось к желающим стать школьным директором Общество 17:48
Власти Великобритании подтвердили рост темпов распространения коронавируса Европа 17:47
АПБ Азербайджана о причинах запрета на свадьбы вне помещений Общество 17:46
Эксклюзив со всемирно известным Эдуардом Тополем из израильского Баку, или Вся правда о Фармане Салманове и почему азербайджанцы стали Юриями... Интервью 17:44
Российские авиакомпании в августе сократили перевозки на 33% Россия 17:39
В случае разрешения свадеб будут установлены регулирующие нормы – АПБ Азербайджана Общество 17:36
В Грузии покроют задолженность за обучение социально незащищенным студентам Грузия 17:35
В Азербайджане проходят учения с участием инженерно-саперных подразделений ВС (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:32
С начала года в Азербайджане вырос уровень долларизации в банковских вкладах физических лиц Финансы 17:23
Цель Армении — добиться полного провала переговорного процесса — депутат Политика 17:21
Россия остается основным поставщиком полимерной продукции в Туркменистан Бизнес 17:21
В Баку и Сумгайыте открылись Центры развития МСБ (ФОТО) Экономика 17:18
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:14
Бакинская высшая школа нефти снова стала лидером в рейтинге проходных баллов среди вузов страны Общество 17:13
В городах Казахстана внедряются умные технологи в рамках проектов «Умный город» Бизнес 17:07
В Азербайджане медработникам и волонтерам, борющимся с COVID-19, выплачено до 360 тыс. манатов Общество 16:56
Bosch разработал тест на коронавирус с самым быстрым результатом Европа 16:55
Россия увеличила экспорт замороженных овощей в Туркменистан Бизнес 16:53
«Лаборатория Касперского»: сотрудники переоценивают свои знания о кибербезопасности ИКТ 16:50
В банках Азербайджана наблюдается резкое снижение активов Финансы 16:49
Армения своими провокациями ставит под угрозу безопасность всего региона — депутат Политика 16:43
В Азербайджане свыше 100 тыс. детей будут привлечены к дошкольной подготовке Общество 16:37
Президент Ильхам Алиев: Регион не стал более безопасным местом, ситуация, к сожалению, ухудшается Политика 16:36
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 19 квартир и частных домов (ФОТО) Общество 16:36
На пересечении двух проспектов в Баку обновлен тротуар (ФОТО) Общество 16:33
Ипотечное кредитование в Азербайджане по государственной линии выросло более чем на 40% Финансы 16:30
В некоторых районах Баку будут перебои в водоснабжении Общество 16:26
Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка Политика 16:23
Европейские авиавласти ожидают, что Boeing 737 возобновит полеты до конца года Европа 16:21
Президент Ильхам Алиев: Армения готовится к войне Политика 16:19
Известный азербайджанский историк разоблачил армянскую фальсификацию албанского наследия (ФОТО) Политика 16:18
Объем депозитов в Азербайджане увеличился Финансы 16:05
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 13 школьников — Минобразования Общество 16:04
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра Консультации специалистов 15:57
Убитый в собственной квартире в Баку мужчина был полковником полиции Происшествия 15:56
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН Политика 15:55
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:44
В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 137 человек Общество 15:44
Два человека пострадали в результате крушения самолета в Иране Общество 15:40
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина Тендеры 15:39
Успех наших школьников на 32-ой Международной Олимпиаде по Информатике (ФОТО) ИКТ 15:37
В азербайджанских банках выросло кредитование Финансы 15:37
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН Грузия 15:36
Экспорт азербайджанского газа в Турцию значительно вырос Энергетика 15:36
МИД: Россия продолжает поддерживать контакты с США в Сирии Россия 15:34
Туркменистан-ООН: Приоритеты международного мира и безопасности в новых условиях современности Туркменистан 15:32
Чем раньше Армения выведет свои ВС из оккупированных территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт - МИД (ФОТО) Политика 15:29
Греция предложила России возобновить ограниченное количество авиарейсов в неделю Европа 15:26
За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 207 человек Общество 15:26
В работе Telegram произошел сбой Россия 15:20
В Израиле вступили в силу ужесточенные правила общего карантина из-за коронавируса Израиль 15:19
Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог Политика 15:19
Армения: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили» Армения 15:15
Bakcell готовит скидки для учителей в рамках проекта "Поддержки виртуального образования" Экономика 15:10
Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере медицинского туризма Туризм 15:08
Bakcell о перегрузке сети и безопасном интернете Экономика 15:04
Бакинский джаз-фестиваль отметит юбилей телемарафоном Культура 14:58
Глава МИД Азербайджана принял посла Греции Политика 14:54
С первого дня пандемии для Азербайджана важнее всего было здоровье людей - депутат Политика 14:50
В первом полугодии выросли доходы Anglo Asian Mining Бизнес 14:40
Развитые рынки капитала повышают финансовую стабильность в Азербайджане - АБР Финансы 14:37
Трудовая инспекция Азербайджана прокомментировала вопрос о работе в выходные Общество 14:20
Продюсер фильма "ЖАРА" станет гостем паблик-тока в рамках российского фестиваля Культура 14:19
Лица с ограниченными возможностями в Азербайджане должны работать по укороченному графику Общество 14:14
Банк ВТБ в Азербайджане позволяет выплачивать основной долг после завершения инвестиционной фазы Финансы 14:05
Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август Общество 14:03
Температура воздуха в Баку продолжает повышаться Общество 13:58
Посол Ирана в РФ заявил, что страны обсуждают совместное производство вакцины от COVID-19 Общество 13:51
В Азербайджане около 88% всех пенсий по возрасту назначены в электронном виде Экономика 13:48
В группах дошкольного обучения в Баку будет заниматься более 27 тысяч детей Общество 13:45
Госслужба Азербайджана о продолжительности разбитого на части отпуска Общество 13:44
Заявления Президента Ильхама Алиева загнали Пашиняна в угол Политика 13:43
Минобразования Азербайджана обратилось к гражданам, получившим образование за рубежом Общество 13:40
Фарида из села Хыналыг будет покорять жителей Бангладеш (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:37
Армения переселяет в Карабах террористов, факты говорят о присутствии ASALA - депутат Политика 13:29
На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение Политика 13:28
Вьетнам заинтересован в импорте азербайджанской продукции Бизнес 13:19
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе Политика 13:17
Все новости