В Грузии обновлен суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось за прошедшие сутки на 296, что стало новым антирекордом с начала эпидемии в стране. Общее число инфицированных в республике достигло 4 960, сообщается в субботу на правительственном сайте, информирующем население о распространении инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Суточные показатели предыдущих дней также были антирекордными, и каждый следующий превышал предыдущий: в пятницу сообщалось о 265 инфицированных, 24 сентября - о 259, 23 сентября - о 227.

За последние сутки в стране выздоровели 60 пациентов, а с начала пандемии - 1 819 (36,67% от числа инфицированных). Число помещенных в карантин за последние 24 часа не изменялось и составляет 5 584. На лечении в стационарах по-прежнему находятся 836 человек, а в специальных гостиницах под присмотром врачей проходит лечение 781 человек.

Коэффициент распространения вируса за последние восемь дней находится на отметке 1,3. Инфекция выявлена у 0,13% населения страны, которое составляет 3 716 900 человек. За время пандемии в Грузии умерли 27 пациентов. Всего в стране провели 591 751 тест на коронавирус. Обследование прошли 15,92% жителей страны.