В настоящее время показатель заболеваемости в Грузии условно оценивается как темно-зеленая зона - замминистра

Статус Грузии по глобальной шкале ковид-риска не изменился, - говорится в заявлении заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, которое распространяет Минздрав Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«В глобальном масштабе страны ранжируются друг с другом в соответствии со средним числом новых случаев и количеством тестов. В настоящее время усредненный глобальный уровень инцидентов на 100 000 населения составляет около 19. Страны с показателем менее 19 считаются странами с низким уровнем риска, а выше 19 - с высоким риском.

На сегодня показатель Грузии за 14 дней составляет 5,5, что условно оценивается как темно-зеленая зона (менее 10 случаев на 100 000 населения)», - пояснила Тамар Габуния.

По словам Тамар Габуния, несмотря на рост числа заболевших за последний период, Грузия по-прежнему сохраняет статус страны с низким уровнем риска.