Гамкрелидзе рассказал о показателях смертности пациентов с COVID-19 в Грузии

Показатели смертности от коронавируса в Грузии остаются одними из самых низких по Европе. Об этом заявил журналистам руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия"

Сегодня в Грузии был зафиксирован 28-й по счету случай смерти пациента с коронавирусом. Только с 20 сентября и по сегодняшний день в стране умерли девять человек с COVID-19.

«Конечно же, каждая смерть – это трагедия, но у нас процентный показатель смертей составляет примерно 0,57% от общего числа инфицированных, что является одним из самых низких показателей в Европе», — заявил Гамкрелидзе.

Первый зараженный коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С того времени в стране зафиксировано 4 960 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Скончались 27 человек с COVID-19, выздоровели 1 819.

Серьезный рост случаев заражения сохраняется в стране с начала сентября. Только сегодня зафиксировано 296 случаев инфицирования коронавирусом – рекорд суточного прироста заболевших. Это примерно в десять раз больше, чем в среднем за день месяц назад.