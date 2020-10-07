Грузинский фундук экспортируется более чем в 20 стран мира

Согласно текущим данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на 4 октября, экспорт грузинского фундука составил 5 тыс. 458 тонн, что на 62% превышает показатель годичной давности, передает Trend со ссылкой на EastFruit.

Около 70% всего экспортного объема приходится на страны Евросоюза. В частности, в Германию поставлено 1 тыс. 747 тонн, Италию – 922 тонны, Чехию – 338 тонн, Польшу – 192 тонны, Испанию – 165 тонн, Литву – 161 тонна, Францию – 147 тонн, Грецию – 74,7 тонн, Австрию и Эстонию – по 22 тонны, Латвию – 21 тонна.

В числе экспортных рынков также: Россия – 354 тонны, Армения – 326 тонн, Болгария – 154 тонны, Беларусь – 124 тонны, Украина – 94 тонны, Бразилия – 88 тонн, Мексика – 53 тонны, Канада – 45 тонн, Великобритания и Черногория – по 22 тонны, США – 19 тонн и др.

По оценке участников фундучной отрасли Грузии, совокупный объем экспорта грузинского фундука урожая 2020 года в пересчете на неочищенный орех составит порядка 50 тыс. тонн.

Сбор урожая фундука в Грузии завершился в конце августа. В настоящее время экспортеры закупают у производителей фундук, размещенный на хранение.

Общая площадь фундучных садов в Грузии (в том числе новых) составляет порядка 70 тыс. га.