В Грузии открываются детские сады, закрытые с марта из-за коронавируса

Детские сады в Грузии, которые с марта были закрыты из-за пандемии COVID-19, с понедельника возобновляют свою работу, несмотря на то, что ежедневно в стране регистрируется более 500 новых инфицированных. Как отмечается в решении межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре, дошкольные образовательные учреждения заработают по всей стране, за исключением Аджарской автономной республики, которая более месяца считается очагом распространения вируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минздрав уже разработал специальные рекомендации и протоколы, которыми должны будут руководствоваться заведующие детскими садами, чтобы в период пандемии избежать распространения инфекции. Согласно правилам, родителям запрещается входить в здания детских садов. Детей будут встречать у входа воспитательницы и забирать в группы.

Детям и родителям запрещено приносить игрушки из дома. Воспитательницам запрещается использовать такие игрушки, дезинфекция которых невозможна. Руководство садов должно выделить специальную комнату, куда будут помещаться дети, в случае если у них в течение дня повысится температура.

В общеобразовательных школах Грузии учебный год в очной форме начался еще 15 сентября. Однако ученики в таких крупных городах, как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти, приступили к учебе дистанционно, а с 1 октября учеба в очной форме в этих городах возобновилась лишь для учеников классов с первого по шестой. Старшеклассники по-прежнему остаются на дистанционной форме обучения. Что касается Поти и Гори, то там с 1 октября учеба возобновилась очно для учеников всех классов. Ожидается, что с 19 октября учеба в очной форме возобновится в вузах, а также в профтехучилищах страны.

В Грузии в течение всего лета ежедневно фиксировалось от 10 до 20 случаев заражения коронавирусом, однако с 1 сентября суточный прирост резко увеличился, и на данный момент ежедневно выявляется более 500 инфицированных. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 11 794 случая заражения, 6 327 пациентов вылечились, 85 умерли.