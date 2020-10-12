Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 478
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии постепенно уменьшается - за последние сутки выявлено 478. Вчера суточный показатель составлял 523, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 12 272.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 211 человек, с начала пандемии вылечились 6 538 пациентов. Скончались еще шесть человек и летальных исходов стало 91.
В карантине в данное время находятся 5 590 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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