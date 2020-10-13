Около 100 тысяч человек в Грузии потеряли источник дохода из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.

На антикризисный план правительства по борьбе с кризисом, вызванном пандемией, выделено 3,5 миллионов лари (1.091.317$). Граждане, потерявшие работу или находящиеся в неоплачиваемом отпуске, получили за шесть месяцев 1200 лари (около 400 долларов) в качестве помощи. На антикризисный бюджет предусмотрено 3,5 млрд лари (1.091.317.780$).

Кроме того, люди, занятые в неформальном секторе, или самозанятые лица получили единовременную помощь в размере 300 лари (93.54$), если они смогли обосновать заявление о потере работы — бюджет этой программы составляет 75 миллионов лари (23.385.381$).

Какауридзе отметил, что увеличивается число бенефициаров, имеющих право на получение государственной поддержки в размере 300 лари (93.54$) за счет самозанятости.

Правительство Грузии также выплачивает компенсацию людям, потерявшим работу в отпуске по причине беременности, родов, ухода за детьми или усыновления ребенка в условиях кризиса с коронавирусом. Какауридзе отметил, что эти люди также получают 200 лари (62.36$) в месяц в течение шести месяцев.