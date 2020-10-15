МВФ: В 2021-2025 годах экономика Грузии вырастет самыми высокими темпами в Европе и регионе

Согласно новому прогнозу Международного валютного фонда, в 2021-2025 годах экономика Грузии вырастет самыми высокими темпами в Европе и регионе, - по информации Минфина, таков обновленный прогноз, отраженный в октябрьском обзоре глобальной экономики Международного валютного фонда, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

По данным ведомства, согласно обновленному прогнозу МВФ, мировая экономика сократится на 4.4 процента в 2020 году, что на 0.8 процентных пункта меньше (улучшено) по сравнению с июньским прогнозом, а в 2021 году экономический рост составит 5.2 процента (снижение на 0.2 процентных пункта по сравнению с июньским показателем).

«Согласно обновленному прогнозу МВФ, экономика Грузии в 2020 году сократится на 5 процентов, в 2021 году увеличится на 5 процентов, а в 2021-2025 годах экономический рост Грузии составит в среднем 5.5%. Следует отметить, что по прогнозу Международного валютного фонда, в среднесрочный период, как в 2020-2025, так и в 2021-2025 годы, Грузия в среднем будет иметь самый высокий экономический рост в Европе и регионе. По прогнозу МВФ, среди стран региона в 2021-2022 годах экономика Грузии будет оздоравливаться быстрее всего. По прогнозу МВФ, номинальный ВВП Грузии на душу населения по паритету покупательной способности впервые с 2024 года превысит 20 тысяч долларов, а с 2025 года - 21 тысячу долларов. По прогнозу МВФ с 2024 года номинальный ВВП Грузии на душу населения по паритету покупательной способности впервые превысит 20 тысяч долларов, а с 2025 года - 21 тысячу долларов. В 2020-2025 гг. Грузия на 11 позиции в мире по темпам роста экономики по номинальному паритету покупательной способности на душу населения. Согласно прогнозу, после 2020 года у долга правительства Грузии будет тенденция снижения. Грузия входит в число стран, которые в среднесрочный период сумеют эффективно сократить увеличившийся долг, тогда как долг таких стран, как: Чехия, Эстония, Румыния, Польша, Россия растет и после 2020 года. Сокращению долга в значительной степени способствует то обстоятельство, что привлечением международного финансирования в 2020 году Грузии удалось накопить значительный фискальный буфер, что сократит в ближайшие годы необходимость в финансировании», - говорится в информации, распространенной Министерством финансов.