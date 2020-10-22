Евросоюз исключил Грузию из списка безопасных стран

Грузия больше не входит в список безопасных стран - не членов Евросоюза, гражданам которых можно будет путешествовать по странам Шенгенской зоны, сообщает Trend со ссылкой на телеканал Rustavi 2.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, вместе с Грузией из списка исключили Канаду и Тунис. При этом в список планируется внести Сингапур.

Таким образом, в новый перечень безопасных стран войдут девять стран: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай, Южная Корея и Япония.

Окончательное решение 27 стран-членов ЕС будет объявлено 23 октября.

Из-за пандемии коронавируса в марте европейские страны закрыли свои границы для нерезидентов ЕС. С 1 июля в ЕС начали частично открывать границы. При этом учитывалась эпидемиологическая ситуация той или иной страны, меры сдерживания распространения вируса, а также экономические и социальные аспекты.

Список будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала резко ухудшаться с начала сентября, число инфицированных коронавирусом в стране растет большими темпами.

По последним данным, общее количество зараженных в стране с начала пандемии к 21 октября составляет 21 208.

С начала пандемии вылечились 9 003 пациента. Скончались 172.

Первый случай инфицирования в Грузии был зафиксирован 26 февраля.