Жителей Грузии могут обязать носить маски в открытом пространстве

Не исключено, что в Грузии станет обязательным ношение масок в открытом пространстве, сообщил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Эпидемиолог отметил, что жители Грузии стали носить маски «больше и чаще, и это очень хорошо».

Он выразил уверенность в том, что если маски будут носить 95% населения, то к концу января в Европе удастся спасти 278 тысяч человек.

«Сегодня у нас в Грузии маски носят от 60 до 64% населения, и мы призываем, чтобы это цифра достигла 95%, что значительно снизит количество инфицирования», - подчеркнул Гамкрелидзе.

«Пандемия ничем не лучше войны», - сказал эпидемиолог, добавив, что именно по этой причине медицинская сеть максимально должна быть мобилизована.

Грузинские эпидемиологи ждут пика распространения коронавирусной инфекции со второй полови ны ноября.

«Ежедневно тенденция роста продолжится. Главное, что этот процесс до сих пор управляем и должен быть полностью управляем», - заявил Гамкрелидзе.

Он также отметил, что коронавирус стал третьей по счету причиной смертности населения в мире после ишемических заболеваний и инсульта.