Ровно в 20:00 завершилась процедура голосования на парламентских выборах Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Избирательные участки закрыты по всей Грузии.

Парламентские выборы в Грузии впервые проходят по новой избирательной системе 120/30.

В условиях пандемии коронавируса выборы прошли по специальным правилам, разработанным эпидемиологами. При этом 127 ковид-участков были открыты для лиц, которые находятся в медицинских учреждениях и в изоляции.