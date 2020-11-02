Нацбанк Грузии продал 60 миллионов долларов на валютном аукционе

Национальный банк Грузии продал 60 миллионов долларов на валютном аукционе, состоявшемся 2 ноября этого года, что является крупнейшей с его стороны интервенцией, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс обмена составил 3,2334.

Это 21-я и самая крупная валютная интервенция Нацбанка в этом году.

В 2020 году Национальный банк продал из валютных резервов 709 650 000 долларов США, включая сегодняшний аукцион.