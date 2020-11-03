Минфин Грузии: Бюджетные стимулы помогают экономике выйти из кризиса

В Грузии ведется экономическая деятельность на уровне прошлогодней. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр финансов Иване Мачавариани.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в сентябре, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 0,7%.

"Это означает, что в сентябре у нас была почти такая же экономическая активность, как и в прошлом году. При этом нужно помнить, что по разным оценкам доля туризма в нашей экономике составляет порядка 9-11%, т. е. на практике мы на уровне прошлого года", - сказал министр журналистам.

По его словам, в этом году экономике страны был предоставлен серьезный фискальный стимул, из-за чего дефицит бюджета вырос до 8,5%.

"На основе этого стимула произошла частичная компенсация экономических потерь, вызванных спадом туризма. Это еще раз доказывает, что бюджетные стимулы работают и что наша экономическая политика и ответ на кризис 2020 года были адекватными", - отметил Мачавариани.

Министр подчеркнул, эта оценка подтверждается международными партнерами, в том числе Международным валютным фондом.

Наряду с сентябрем наблюдается неплохая активность в октябре, которую нужно поддерживать, сообщил Мачавариани.

По предварительной оценке "Сакстата", спад экономики Грузии за девять месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5%.