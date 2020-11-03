Рестораны по всей Грузии будут работать до 22:00

Рестораны и бары по всей Грузии переходят на сокращенный режим работы до 22:00. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили.

Со второй половины октября на сокращенный режим работы до 22:00 перешли рестораны и бары в крупных городах Грузии, в том числе и городе Мцхета, который находится в 30 км от Тбилиси.

"Работа ресторанов в Тбилиси, Кутаиси, Мцхета и Батуми была ограничена с 22:00. Однако, приняв во внимание то, что количество заражений во время проводимых здесь мероприятий и приемов высоко, мы приняли решение, что рестораны во всей стране будут работать до 22:00", - сказала Цкитишвили на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.