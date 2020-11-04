Уровень инфляции в Грузии не меняется

Годовая инфляция (октябрь 2020 года к октябрю 2019 года) в Грузии составила 3,8%, при целевом показателе 3%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В октябре, по сравнению с сентябрем, уровень инфляции составил 0,8%. В сентябре месячная инфляция составляла 0,7%.

По данным "Сакстата", за октябрь больше всего цены снизились на гостиницы и рестораны на 0,04% и на услуги ЖКХ - 0,01%. Больше всего цены выросли на продовольствие - 0,28%, на обувь и одежду - 0,18% и на здравоохранение - 0,09%.

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Нацбанк с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5% до 9%, последний раз она повышалась в декабре 2019 года.

С начала года годовой уровень инфляции стал снижаться - в январе и феврале он составил 6,4%, в марте - 6,1%. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса, власти страны с 21 марта ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

Тем не менее в октябре, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, цены на продовольствие выросли на 1,74%, в том числе на фрукты снизились на 3,2%, на молоко, сыр и яйца - на 6%, мясо - на 3,5%, хлебопродукты - на 7,8%. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, выросли цены на услуги по здравоохранению на 9%.

Национальный банк Грузии считает, что динамика инфляции в последние месяцы соответствует прогнозам регулятора.

"Годовая инфляция продолжает снижаться, достигнув 3,8%. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях, тенденция к снижению годовой инфляции сохранится и будет близка к целевой инфляции (3%) в 2021 году", - говорится в заявлении Нацбанка.

В документе отмечается, что динамика снижения инфляции обусловлена ​​слабым совокупным спросом, и ожидается, что это влияние сохранится и в будущие периоды. Кроме того, заслуживает внимания снижение внешнего спроса.