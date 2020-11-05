В Грузии произошло землетрясение

Грузия 5 ноября 2020 10:54 (UTC+04:00)
В Грузии произошло землетрясение

Повторное землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 9 км южнее города Они (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) в 23:57 по тбилисскому времени. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Несколькими часами ранее в 18:04 и 18:05 землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 10 км от города Они и в 10 км от города Сачхере (регион Имерети). Здесь эпицентр находился на глубине 5 км.

По данным центра, эпицентр третьего за сутки землетрясения находился на глубине 12 км.

Сведений о разрушениях не поступало.

В минувшую пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло в соседней с Грузией Турции. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. В результате землетрясения погибли 113 человек, пострадали 1 035.

Грузия – страна средней сейсмической активности.

Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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