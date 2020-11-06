Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 775

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 775. Скончались 22 человека, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 560 человек, с начала пандемии вылечились 37 019 пациентов. Скончались 423.

В карантине в данное время находятся 3 094 человека, в стационарах – 4 618, в ковид-гостиницах – 2 438.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчера суточный показатель инфицированных составлял 2 289.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.