В Грузии к борьбе с коронавирусом могут привлечь стоматологов

В Грузии рассматривают возможность привлечения стоматологов для борьбы с эпидемий коронавируса, рассказал глава Национального центра контроля заболевании (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По разъяснению «главного эпидемиолога Грузии» вместе с инфицированными гражданами также растет число заразившихся медработников. Лишь за последние сутки было выявлено, что ковидом заболели 183 медиков. Из-за этого в Грузии объявлена мобилизация медперсонала. Уже привлечены студенты медицинских ВУЗов. Рассматривается возможность привлечения медиков, вышедших на пенсию и стоматологов.

«Стоматологов в стране много. У них есть соответствующее медицинское образование. Они изучали предметы в университетах, их можно использовать в такое время.

Кроме того, студенты пятого и шестого курса, которые прошли основные клинические предметы свободно могут работать ассистентами врачей и медсестер. Достигнув определенного этапа эпидемиологической обстановки, нужна такая практика. Сейчас ситуацией надо управлять», — заявил Гамкрелидзе.