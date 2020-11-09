Экспорт овощей из Грузии сократился на 8,7%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, объем экспорта фруктов и орехов (группа 8 по НТН ВЭД) за три квартала 2020 года в долларовом выражении составил $95,11 млн. Доля фруктов и орехов в совокупном объеме экспорта Грузии за тот же период ($2 млрд 403,46 млн) равняется 4,0%, передает Trend со ссылкой на EastFruit.

Основные позиции в группе заняли фундук — $48,22 млн, персики, включая нектарины – $21,40 млн, мандарины – $3,86 млн, голубика и прочие ягоды рода Vaccinium – $3,80 млн, бананы — $2,29 млн, яблоки – $2,23 млн, апельсины – $1,82 млн, инжир – $1,27 млн, сливы – $1,23 млн и лимоны – $1,21 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт фруктов возрос на 53,8%.

За январь-сентябрь 2019 года фруктов и орехов было экспортировано на $61,82 млн. Их доля в совокупном объеме грузинского экспорта за тот же период ($2 млрд 735,33 млн) составляла 2,3%. На лидирующих позициях были фундук – $29,49 млн, персики, включая нектарины – $12,47 млн, яблоки – $4,38 млн, бананы — $4,35 млн, мандарины – $1,99 млн, фисташки – $1,45 млн и грецкие орехи – $1,11 млн.

Экспорт овощей (группа 7 по НТН ВЭД) за первые 9 месяцев 2020 года составил $7,96 млн. Доля овощей в совокупном экспорте Грузии за тот же период равняется 0,3%. Главную позицию в группе заняли томаты – $1,73 млн, картофель – $0,92 млн, грибы семейства Agaricus – $0,82 млн и баклажаны – $0,58 млн.

Объем экспорта овощей в сравнении с показателем годичной давности сократился на 8,7%.

За январь-сентябрь 2019 года из Грузии было вывезено овощей на $8,72 млн. Доля овощей в совокупном объеме экспорта составляла 0,3%. На лидирующих позициях были томаты — $1,83 млн, грибы семейства Agaricus – $0,89 млн, картофель – $0,87 млн и огурцы – $0,67 млн.