Церцвадзе: Если мы не хотим локдауна, надо выполнять элементарные правила

Правительство Грузии не объявляет локдаун, так как учитывает интересы экономики страны и желание народа, заявил в эфире телекомпании «Имеди» директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Он считает, что клинический сектор пока справляется с увеличенным количеством пациентов, однако предупредил, что его возможности не безграничны.

«Если мы не хотим локдауна, и никто из нас не хочет, тогда мы должны выполнить элементарные правила – ношение масок в открытых и закрытых пространствах, социальная дистанция, воздержаться от многолюдных собраний и гигиена рук», — заявил Церцадзе. Он подчеркнул, что надо постараться всячески остановить драматический рост случаев коронавируса.

Церцвадзе выразил уверенность в том, что несмотря на сложное положение, не один человек не останется без квалифицированной медицинской помощи.

«Правда, со стороны население есть жалобы, часто справедливые, иногда преувеличенные, что они долго ждут, когда сделают тест и когда получат результаты. Опаздывает «скорая», сложно связаться с семейным врачом, когда принимается решение о госпитализации пациентов, сразу же найти место не удается. К сожалению, все это так, но это неизбежно в тех условиях, когда происходит очень драматический рост случаев», — подчеркнул Церцвадзе.

Анализ случаев смертности из-за коронавируса в Грузии показал, что были случаи, когда причиной летального исхода стала несвоевременное обращение в больницу. Церцвадзе утверждает, что такие пациенты, несмотря на симптомы, категорически отказывались обращаться к врачам, так как не верили, что были инфицированы коронавирусом.

«В течение последних недель в этой связи было добавлено множество ресурсов как к службе «скорой помощи», так и к семейным врачам, онлайн-клиникам, высвобождены дополнительные стационарные койки. В постоянном режиме проходят тренинги медперсонала. Все это обеспечивает то, что хоть и с трудом, но в итоге никто не останется без квалифицированной медицинской помощи», — считает Церцвадзе.

Специалист сообщил, что в Грузии мобилизовано более 5 тысяч коек.

В Грузии на данный момент более 15 тысяч активных случаев инфицирования, из них около 4,6 тысяч пациентов госпитализированы.

Церцвадзе еще раз призвал в случае возникновения симптомов, характерных для коронавируса, сразу же обратиться к врачу.

По его словам, много таких пациентов, которые в течение двух недель лечатся дома без наблюдения и консультации врача, поскольку считают, что больны гриппом. В результате, некоторые из них попадают в клиники уже в тяжелом состоянии.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 927. Скончались 24 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С тех пор в стране выявлено 60 680 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 470 человек, с начала пандемии вылечились 45 042 пациента. Скончались 499. В карантине в данное время находятся 2 982 человека, в стационарах – 4 780, в ковид-гостиницах – 2 879.